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Bakan Kasapoğlu, Çorum'da gençlerle basketbol oynadı

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Bakan Kasapoğlu, Çorum'da gençlerle basketbol oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum'daki Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol maçı yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum'daki Millet Bahçesi'nde gençlerle basketbol maçı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'sinin açılışına katılan Kasapoğlu, Ankara dönüşü Çorum'a ziyarette bulundu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile bir araya gelen Kasapoğlu, daha sonra heyetle kentteki Millet Bahçesi'ne geçti.

Burada vatandaşla sohbet eden Kasapoğlu, Millet Bahçesi Spor Tesisleri'nde gençlerle basketbol oynadı.

Mustafa Çiftçi, Halil İbrahim Aşgın ve Ali Osman Öztürk de sahada yer aldı. Maçın ardından Kasapoğlu, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Mehmet Kasapoğlu basketbol Yozgat Çorum Spor Haberler

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