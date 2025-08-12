Bakan Güler, Yüksekova Kadın Futbol Takımı ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari ziyaretinde Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın başarılarını kutlayarak, bölgedeki spor tesislerinin gelişimi hakkında istişarelerde bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Yüksekova Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Hakkari'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Güler ve beraberindeki heyet, Hakkari ziyareti sırasında Yüksekova Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldi. Bakan Güler, kadın futbolcularla bölgedeki spor tesislerinin gelişimi noktasında istişarede bulundu. TFF Kadınlar 1'inci Lig Şampiyonu olarak Süper Lig'e çıkmayı başaran genç sporcuları tebrik eden Bakan Güler, "Geçen seneki şampiyonluk dolayısıyla sizi bir kez daha yürekten kutluyorum. Çok büyük bir işi başardınız. Hepimizin, Yüksekova'nın, Hakkari'nin gurur kaynağı oldunuz. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sene de aynı şekilde gurur kaynağımız olmaya devam edeceğinizden hiçbir şüphem yoktur. Size yürekten inanıyoruz. Burada da Hakkarigücü Spor ile iki takım olarak inşallah ligin rengi olacaksınız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
