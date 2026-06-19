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Bakan Çiftçi'den YKS dolayısıyla "milli maç için sokaklarda dev ekran kurulmasın" talimatı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak YKS sınavı nedeniyle Türkiye-Paraguay maçının sokaklarda dev ekranlarda izletilmemesi için 81 ilin valiliğine talimat verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) dolayısıyla 81 ilin valiliğinden, Türkiye'nin Paraguay maçının sokaklarda dev ekranlarda izletilmemesini istedi.

Alınan bilgiye göre Çiftçi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın 06.00'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçının, YKS'ye girecek adayların dikkatinin dağılmasını önlemek amacıyla sokaklarda dev ekranlarda izletilmemesi için 81 ilin valiliğine talimat verdi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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