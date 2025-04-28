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Bakan Bak, Trabzonspor U19 Takımını Tebrik Etti

Bakan Bak, Trabzonspor U19 Takımını Tebrik Etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor U19 takımını tebrik ederken, elde ettikleri başarıyı övgüyle değerlendirdi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor U19 takımını yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi Finali'nde Barcelona'ya mağlup olarak ikinci olan Trabzonspor U19 takımını için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen UEFA Gençlik Ligi Finali'nde ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor U19 takımımızı tebrik ediyorum. Finale kadar Avrupa'nın sayılı takımlarını eleyerek göğsümüzü kabartan evlatlarımız, Avrupa ikinciliği ünvanı alarak küçümsenmeyecek bir başarı elde ettiler. Trabzonspor U19 takımımızın bu başarısında emeği geçen başta futbolcu kardeşlerim olmak üzere, teknik direktör Eyüp Saka'ya, kulüp yöneticilerine ve tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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