Bakan Bak'tan Nilüfer Belediyespor'a Süper Kupa Tebriği

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Erkekler Süper Kupası'nı kazanan Nilüfer Belediyespor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bak, tebrik mesajında "Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Hentbol Erkekler Süper Kupa müsabakasında rakibi Beşiktaş'ı yenerek kupayı kazanan Nilüfer Belediyespor'u kutluyorum. Süper Kupa'daki mücadelesinden dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.