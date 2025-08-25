Bakan Bak'tan Nilüfer Belediyespor'a Süper Kupa Tebriği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Erkekler Süper Kupası'nı kazanan Nilüfer Belediyespor'u tebrik etti. Bakan, Beşiktaş'ı da mücadelelerinden dolayı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Erkekler Süper Kupası'nı kazanan Nilüfer Belediyespor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bak, tebrik mesajında "Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Hentbol Erkekler Süper Kupa müsabakasında rakibi Beşiktaş'ı yenerek kupayı kazanan Nilüfer Belediyespor'u kutluyorum. Süper Kupa'daki mücadelesinden dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Emre Belözoğlu: Bunu bilerek yapmalarını onlara hiç yakıştıramıyorum

Emre Belözoğlu: Bunu bilerek yapmalarını onlara hiç yakıştıramıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul'u ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan'ın koruyucularını böyle selamladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.