Bakan Bak, milli kanocu Rahmi Kaan Karahan'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 ICF Kano Sprint Gençler ve U23 Dünya Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanan milli kanocu Rahmi Kaan Karahan'ı tebrik etti.

Kanada'da düzenlenen 2026 ICF Kano Sprint Gençler ve U23 Dünya Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanan Rahmi Kaan Karahan, Türk kano tarihine geçti. Bu başarısından dolayı Karahan için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,

tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, mesajında "Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen 2026 ICF Kano Sprint Gençler ve U23 Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atan milli sporcumuz Rahmi Kaan Karahan'ı tebrik ediyorum. K1 Genç Erkekler 500 metre kategorisinde Dünya Şampiyonu olarak Türk kano tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran, ayrıca 200 metre ve 1000 metre kategorilerinde elde ettiği 2 bronz madalyayla şampiyonayı 1 altın ve 2 bronz madalya ile tamamlayan Rahmi Kaan Karahan, ülkemize büyük bir gurur yaşatmıştır. Elde edilen başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, milli sporcumuzun başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı