Bakan Bak, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından paylaşımında, Hazreti Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, ordu ne güzel ordudur." sözlerinin yazılı olduğu, Fatih Sultan Mehmet'in beyaz atı üzerinde yanında askerleriyle surlardan İstanbul'a girişini gösteren resmiyle şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'un Fethi; adaletin, ilmin ve medeniyet tasavvurumuzun dünyaya mühür vurduğu kutlu bir dönüm noktasıdır. Büyük Hakan Fatih Sultan Mehmed Han'ı ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyor; bu aziz emaneti vefa ve sadakatle geleceğe taşıyacak gençlerimizle birlikte şanlı fethin 573. yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutluyorum."