Bakan Bak'tan Galatasaray'a Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, mesajında, "Gaziantep Stadyumu'nda oynanan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Finalist takım Trabzonspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA