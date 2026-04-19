Bakan Bak'tan Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'ya tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'yı tebrik ederek, futbolcuları ve teknik heyeti için başarı dileklerinde bulundu.
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine iki hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK'yı kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve mavi beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Erzurumspor FK'ya önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu