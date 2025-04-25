Bakan Bak'tan Bülent Uygun'un Kızına Başsağlığı Mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Teknik Direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefatı üzerine başsağlığı diledi. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aileye başsağlığı diledi ve Almina Tude için rahmet diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Teknik Direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefatı üzerine başsağlığı paylaşımı yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Almina Tude kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor