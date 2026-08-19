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Bakan Bak'tan Taranto 2026 için başarı dilekleri

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya’nın Taranto kentinde düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporculara başarı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporculara başarı diledi.

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin organizasyonda 29 spor dalında mücadele edeceğini belirtti.

Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek milli sporculara başarı dilediğinde bulunan Bakan Bak, "Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi 29 spor dalında temsil edecek; 137 kadın, 197 erkek olmak üzere toplam 334 milli sporcumuza yürekten başarılar diliyorum. Şanlı bayrağımızı gururla temsil edeceğinize gönülden inanıyoruz. Yolunuz açık olsun; kalbimiz ve desteğimiz her daim sizinle." ifadelerini kullandı.

20. Akdeniz Oyunları, İtalya'nın Taranto kentinde 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA
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