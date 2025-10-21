Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da Sporun Gücüne Dikkat Çekti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Biz bakanlık olarak sporun birleştirici iyileştirici gücünü kullanıyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yakınca Gençlik Merkezi Açılış ve Fahri Hemşehrilik Beratı takdim törenine katıldı. Yakınca Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Bak'ın yanı sıra, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milletvekilleri, kurum müdürleri, STK temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, 6 Şubat depreminden sonra devletin ortaya koyduğu irade ve vizyon çerçevesinde hiçbir devletin altından kalkamayacağı büyük bir hamle yaptıklarını ifade ederek, depremin yaralarının sarıldığını söyledi.

Bakan Bak, "Bugün Malatya için önemli bir gün. Türkiye voleybol liginin 2 önemli takımı Fenerbahçe ve Ziraat Bankası burada kupa finalinde oynayacaklar. Bunun öncesinde ilimizdeki yatırımları değerlendirdik Valimiz ile Büyükşehir Belediye başkanımızla beraber. 6 Şubat depreminden sonra devletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu irade vizyon çerçevesinde hiçbir devletin altından kalkamayacağı büyük bir hamle yaptı ve deprem konutlarının inşasını hızlıca başlattı. Hep beraber şahidiz anahtarlar teslim edilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar da 450 bininci anahtar teslim edilecek inşaatlar devam ediyor. Bu büyük afeti ayağa kaldıracaktır başka bir millet yok" dedi.

'PROJE KAPSAMINDA 12 MİLYON GENCİMİZE YÜZME ÖĞRETTİK'

Bakan Bak, yeni yatırımlar ile tüm Türkiye'de spora önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, sporun birleştirici gücünü kullandıklarını söyledi. Bakan Bak, "Biz gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici iyileştirici gücünü kullanıyoruz. Malatya'mıza yeni yatırımlar sunuyoruz. Bunların bir kısmının ihalesi yapıldı bir kısmının projeleri yapılıyor. 2026 yılında da yine Malatya'mıza üniversitemize 2 tane yurt yapacağız. Spor kompleksi yapacağız. İlçelerimize tesisler yapacağız. Spor salonları atletizm tesisleri yüzme havuzları başta olmak üzere yine Malatya Stadı'nı yaşayan bir stat haline dönüştüreceğiz. Bunun yanında bir spor köyü yapacağız. Çocuklarınızı spor tesislerine getirin, yüzme havuzlarına getirin. Türkiye'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde 12 milyon insanımıza, gencimize yüzme öğrettik. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi gençlere büyük önem vermesi bu dinamizm, bu heyecan, bu coşku her yerde yankılanıyor. Dolayısıyla Malatya'da da ayağa kalkacak gençlerle beraber ayağa kalkacak. Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Malatya hizmet ile buluşmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep beraber bu ülkeyi büyüyen gelişen güçlü Türkiye'yi beraber ileriye doğru taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.