Bakan Bak, Manevi Danışman Gelişim Eğitimi Programı'na katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) yurtlarındaki manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti görevlilerinin, eğitim hayatı süresince sorunlarla karşılaşan gençler açısından önemli rol oynadıklarını söyledi.

Bakanlığın açıklamasına göre İstanbul'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Riva Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Manevi Danışman Gelişim Eğitimi Programı'na, Bakan Bak'ın yanı sıra ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, GSB Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş ve KYGM Yurtları'nda görev yapan manevi rehberler de katıldı.

Bak, yaptığı konuşmada, gençlerin eğitim hayatında sorunlarla karşılaşabildiğini ve geleceğiyle ilgili danışacağı kişiler aradığını belirterek "Yurtlarımızda kalan gençlere barınma hizmeti sunarken birilerinin onlarla sohbet etmesi, onlara dokunması gerekiyor. Bunun için Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığını kurduk ve gençlerimize yönelik manevi hizmet anlamında çeşitli programlar gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimiz var, eğitimlere ben de katıldım. Gençlerimiz çevrelerinin de etkisiyle yanlış seçimlere yönlendirilebiliyor. Gençler konuşmak istiyor, birilerinin kendisini dinlemesini istiyor. Bu anlarda psikososyal destek ve manevi danışmanlarımız devreye giriyor. Dolayısıyla en önemli şey gençler için irade. Bu iradeyi sağlamak da sağlam maneviyatla, imanla ilgili." ifadelerini kullandı.

Manevi rehberlerin birer kahraman olduğunu dile getiren ve işbirliği için Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür eden Bak, "İşbirliğimiz çerçevesinde gençlerimize dokunuyoruz, gençlerimizin manevi gıdalarını sağlıyoruz. Bunun sonuçlarını görüyoruz. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Gençlerimize dokunurken bazen bir anne, bazen de bir baba gibi yaklaşarak onlara manevi rehberlik yapıyorsunuz. Şuurun, imanın ne demek olduğunu, toplumun onlardan neler beklediğini gençlerimize çok güzel anlatıyorsunuz. Yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." diye konuştu.

Bak, KYGM Yurtları'nda gençlere verilen manevi hizmetten dolayı yapılan eleştirilere aldırmadan gençleri manevi anlamda beslemeye devam edeceklerini de vurguladı.