Bakan Bak, İstanbul'da 13. Rize Tanıtım Günleri'nin açılış programına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'nin büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'nin büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi.

Rize Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul'da Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 13. Rize Tanıtım Günleri'nin açılışına katılan Bakan Bak, herkesi Rize'ye davet ederek, "Rize'de geçen hafta bir spor çalıştayı yaparak, Rize'mizin spor potansiyelini ele aldık. Bakanlık olarak Rize'de ulusal ve uluslararası birçok organizasyonları gerçekleştirerek, herkesi Rize'ye davet ediyoruz. Yaklaşık 600 bine yakın Rizeli var. Herkes bir komşusunu yanında getirirse 1 milyon 200 bin yapar. Bir seferberlik ilan edelim. Herkesi Rize'ye davet edelim, çünkü Rize'nin büyük bir potansiyeli var." diye konuştu.

Etkinlikle ilgili konuşan Bakan Bak, "Güzel bir organizasyon oluyor, emeği geçenleri kutluyorum. Ülkemizi ve bu toprakları seviyoruz. Biz Rizeliler her gittiğimiz yere coşku ve heyecan veririz." dedi.

Filistin'de yaşananlarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Gazze'deki soykırıma karşı büyük bir mücadele veriliyor. Biz Türkiye olarak sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Her platformda söylemeye devam edeceğiz. Gazze özgür olacak, Filistin özgür olacak. Kudüs bizim kırmızı çizgimiz. Cumhurbaşkanımız kimsesizlerin kimsesi olarak tüm dünyaya haykırıyor. Biz de hemşehrimizin arkasında Kaçkar Dağları gibi duracağız. Onunla beraber yürüyeceğiz. Bizlere düşen Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmak, ona destek olmak ve onunla beraber olmak. Gazze'ye selam olsun. Rize'ye selam olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Bak, etkinlik alanındaki standları gezerek kendisine ikram edilen Rize ürünlerinden tattı.