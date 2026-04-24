Bakan Bak: Formula 1 artık Türkiye'de olacak

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 artık Türkiye 'de olacak. Daha önce bunu başarıyla yaptık, 2005 ile 2011 yılları arasında yaptık pandemi döneminde iki defa daha tamamladık, 9 kez organize ettik. Şimdi 2027 ile 2031 arasında Formula 1 İstanbul'da olacak. Hep beraber dünyanın en hızlı pilotlarını en hızlı arabalarını en yüksek teknolojilerini izleyeceğiz" dedi.

Avrupa Parlamentosu tarafından 2026 Avrupa Spor Şehri ünvanını alan Sultangazi Belediyesi, bir lansman programı düzenledi. Programda 'Herkes için, her yerde spor' yaklaşımıyla spordaki vizyonunu paylaşan belediye 'Avrupa'nın En İyi Spor Şehri' yolundaki çalışmalarını aktardı.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sporcular ve aileleri katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sultangazi'nin güzel insanları, değerli sporcular, kıymetli antrenörler, değerli muhtarlarımız; kısacası Sultangazi Spor Ailesi, bugün çok özel bir program için bir aradayız. Avrupa spor şehri; Sultangazi. Öncelikle tebrik ediyoruz. Sporun tabana yayılması için çok önemli bir adım. Biz gerçekten şanslı bir ülkeyiz sporu bilen, sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Sporcu dostu, gençlerin dostu ve Türkiye'ye çizdiği vizyonla ortaya konulan bir başarı hikayesi var. Spor tesisleri yatırımları var; onlarca stadyum, yüzlerce spor salonu, yüzme havuzu başta olmak üzere atletizm pistleriyle beraber binlerce tesis Türkiye'de, Türkiye'nin dört bir yanında; köyünde, kasabasında, şehrinde, merkezinde, her yerde inşa ediliyor. Bu nedenle verdiği destek için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.Bu zamana kadar iktidarımız boyunca, Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla veya belediyelerle ortak yaptığımız çalışmalarla on binlerce tesis yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bu nedenle Türkiye her haliyle spor ülkesi olma yolunda hızlıca ilerliyor. Tabii bunu niçin yapıyoruz? Gençlerimiz için yapıyoruz, çocuklarımız için yapıyoruz. Çünkü spor birleştirir, iyileştirir. Sporun çocuklara verdiği en önemli şeylerden bir tanesi de özgüven kazanmaları. Spor yapan çocuk, spora gelen çocuk takım arkadaşıyla, antrenörüyle, çevresiyle uyum içerisinde, özgüveni artmış bir şekilde; paylaşmayı öğrenerek, mücadele etmeyi öğrenerek ve sahada centilmenlik içerisinde bunu yürüterek devam eder. Dolayısıyla toplumu dönüştürmek için, gençlere dokunmak için, sporu etkin olarak kullanmak bizim için çok önemli" dedi.

Bakan Bak, "Sultangazi Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun bu konuda gerçekten ekibiyle beraber güzel iş çıkartıyor, onları tebrik ediyorum. Sporcu kulüpleriyle beraber de şimdi hepsini gördük; 24 branşta 3 bin 500 sporcusuyla Türkiye şampiyonları, Balkan şampiyonları, Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştiriyorlar. Bu bir emek; onlara emek veren antrenörleri de tebrik ediyoruz. Gerçekten güzel bir ortam, güzel bir atmosfer. Biz tabii İstanbul'da sadece Sultangazi ile değil, diğer belediyelerle de çalışmalar yapıyoruz. İl başkanımız burada, diğer belediye başkanlarımızla yaptığımız çalışmalar da var. Yine Valiliğimiz açıkladı; okul sporlarıyla ilgili çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Okullarda sporun tabana yayılması için yatırımlar yapıyoruz; yaklaşık 3 bin 500 okul spor kulübünün kurulduğu, onların malzemeleri talepleri Valiliğimiz tarafından karşılandı, biz de destek verdik. Dolayısıyla sporun tabana yayılmasında çok büyük yatırımlar yapıyoruz" diye konuştu.

Bakan Bak, "Bugün sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye'nin sporda nerelere geldiğini gösteren önemli bir adımı da attık. Biliyorsunuz dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 artık Türkiye'de olacak. Daha önce bunu başarıyla yaptık, 2005 ile 2011 yılları arasında yaptık sonra pandemi döneminde iki defa daha tamamladık. 9 kez organize ettik. Şimdi 2027 ile 2031 arasında Formula 1 İstanbul'da olacak. Hep beraber dünyanın en hızlı pilotlarını en hızlı arabalarını en yüksek teknolojilerini hep beraber izleyeceğiz. 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak. İşte bu da Türkiye'nin İstanbul'un spora yaptığı yatırımların bir işareti. Gerçekten İstanbul bir spor şehri. Avrupa'nın en modern Basketbol Gelişim Merkezi'ni İstanbul'da yaptık. Yine voleyboldaki tesislerimiz ortada. Yine Ataköy'de 5 bin seyirci kapasiteli Avrupa'nın en modern yüzme havuzunu yapıyoruz. O da İnşallah ağustos ayında bitecek. Onun da açılışını yapacağız. Yani spora yatırıma devam ediyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, "39 ilçemiz var. Sonuç itibarıyla 39 ilçeden bir tanesi. Yine Türkiye çapında baktığımızda 925 ilçemizden bir tanesi olabilmeyi başarmış bir ilçedeyiz. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını biliyoruz, inanıyoruz. Dolayısıyla da aslında sizin bu coşkunuz, sizin bu birlikteliğiniz, sizin bu çalışmanız başarıyı getiriyor. Şanslıyız, sporun içerisinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Şanslıyız, sporun içinden gelen ve İstanbul'u hepimizden daha iyi bilen bir bakanımız var. Sayın Bakanımıza müteşekkiriz. Sadece bir branşta ya da profesyonel değil; vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin spor yapması, öğrencilerimizin spor yapması, amatör sporların spor yapması, profesyonel sporcuların spor yapması, dünyada başarılar sağlaması için hiçbiri birbirine rakip olmayan her alanda bizlere liderlik ediyor. Okullarımızın tamamında okul spor kulüpleri var. Okullarımızın tamamında okul spor kulüplerinin A'dan Z'ye bütün talepleri Sayın Bakanımızın talimatıyla karşılandı. Bu açıdan da şanslıyız" diye konuştu.

Lansman öncesi konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Avrupa Spor Şehri ünvanı Sultangazi için önemli. Sadece Sultangazi için değil. İstanbul için Türkiye için de önemli bir ünvan ki biz bu ünvanı 2025 yılı Aralık ayında Avrupa Parlamentosu'nda ACES tarafından bu ünvana layık görüldük. 2026 başından itibaren de sporla ilgili çalışmalarımızı çok güçlü bir şekilde yürütüyoruz. Ama bugün hepimiz için çok daha özel bir gün çünkü Avrupa Spor Şehri'nin lansmanını Gençlik ve Spor Bakanı'mızla, Vali'mizle, kıymetli siyasetçilerimizle, bakan yardımcılarımızla ve elbette sporcularımızla bugün bir lansman programını gerçekleştirmiş olacağız. Bir başlangıç değil ama bizim için çok özel bir gün. Eylül, Ekim ayına kadar da çok güçlü spora yönelik çalışmalar yapacağız. Neden Avrupa Spor Şehri Sultangazi seçildi? Elbette bunun bir hikayesi var. Ama bu ünvanı alırken Avrupa Parlamentosu yetkilileri uzun bir süre bizi izlediler. Spor alanında yapmış olduğumuz çalışmaları, nereden nereye geldik. Bundan sonra da neler yapacağız? Sporu yaygın bir şekilde yapıyor muyuz? Kadınlarla, gençlerle, yaşlılarla, toplumun her kesimiyle nasıl bir spor ilişkimiz var? Buna baktılar. Fiziksel kapasitemizi ölçtüler. Bundan sonra yapacağımız yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundular. Avrupa Spor Şehri ünvanını Sultangazi'ye layık gördüler. 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Spor Başkenti seçilmişti. O tarihten bu tarihe kadar ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne de farklı ilçeler bu ünvana layık görüldü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı