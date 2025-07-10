Bakan Bak, Durgunsu Kano Şampiyonası'nda Bronza Doydu

Bakan Bak, Durgunsu Kano Şampiyonası'nda Bronza Doydu
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Durgunsu Kano Gençler ve U23 Avrupa Şampiyonası'nda kazanan milli sporcuları tebrik etti. Türkiye, Genç Kadınlar K2 500 metre kategorisinde ilk Avrupa madalyasını kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Durgunsu Kano Gençler ve U23 Avrupa Şampiyonası'nda 3 bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Durgunsu Kano Gençler ve U23 Avrupa Şampiyonası'nda 3 bronz madalya kazanarak milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya'da düzenlenen Durgunsu Kano Gençler ve U23 Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen başarı bizleri hem sevindirdi hem de gelecek adına umutlandırdı. Şampiyonada 3 bronz madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Genç Kadınlar K2 500 metre kategorisinde yarışan, elde ettikleri dereceyle Türkiye'ye bu kategorideki ilk Avrupa madalyasını kazandıran Işılsu Karvan ve Özge Nas Yıldız'ı kutluyorum. Kazanılan madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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