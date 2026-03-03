Bakan Bak'tan parakürek milli sporcular için tebrik mesajı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda 2'si altın, 2'si gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli para kürekçileri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Parakürek milli sporcularımız, Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle bizleri sevindirdi. IAR5 kadınlar sınıfında yarışarak, 1000 metre ve 1 dakika kategorilerinde şampiyonluğa ulaşan Nurcan Kocaman ile IAR4 erkekler 1000 metre ve 1 dakika kategorilerinde gümüş madalya elde eden Yiğit Doğukan Bozkurt ve IAR2 erkekler 1000 metre ve 1 dakika kategorilerinde bronz madalya kazanan Yener Aras'ı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı