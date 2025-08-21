Bakan Bak, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanan Kuzey Tunçelli'yi Tebrik Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kuzey Tunçelli'yi sosyal medyadan tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti.

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stilde altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Kuzey Tunçelli'yi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı

2 kuzeni getiren jandarma aracına kurşun yağdırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada 'haddini bil' hashtag'i açıldı

Ayağının ucundakilere dikkat: Hadise'yi yerden yere vuruyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.