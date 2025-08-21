Bakan Bak, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanan Kuzey Tunçelli'yi Tebrik Etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kuzey Tunçelli'yi sosyal medyadan tebrik etti.
Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stilde altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Kuzey Tunçelli'yi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor