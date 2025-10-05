Haberler

Bakan Bak, Ayhancan Güven'i Almanya'daki Zaferi İçin Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda zafere ulaşan milli pilot Ayhancan Güven'i kutladı ve Türk motor sporları için önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) zafere ulaşan milli yarış pilotu Ayhancan Güven'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Almanya'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda sezonun final yarışını kazanarak şampiyon olan milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven'i canıgönülden kutluyorum. Elde ettiği bu başarıyla Türk motor sporları tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza atarak ülkemizi gururlandıran pilotumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven'in başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

