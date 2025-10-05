Bakan Bak, Ayhancan Güven'i Almanya'daki Zaferi İçin Tebrik Etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) zafere ulaşan milli yarış pilotu Ayhancan Güven'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Almanya'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda sezonun final yarışını kazanarak şampiyon olan milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven'i canıgönülden kutluyorum. Elde ettiği bu başarıyla Türk motor sporları tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza atarak ülkemizi gururlandıran pilotumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven'in başarılarının devamını diliyorum."