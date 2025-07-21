Bakan Bak, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanan Sporcuları Tebrik Etti

Bakan Bak, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanan Sporcuları Tebrik Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Dilek Koçak ve Mazlum Demir'i tebrik etti. Bakan, milli atletlerin başarılarının devamını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Norveç'in Bergen kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede altın madalyanın sahibi olan Dilek Koçak ile erkekler 10 bin metre yürüyüşte altın madalya kazanan Mazlum Demir'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Elde ettikleri şampiyonlukla bizleri gururlandıran milli atletlerimizin başarılarının devamını diliyorum. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Real Madrid'in yıldızı Süper Lig devine haber yolladı

Real Madrid'in yıldızı Süper Lig devine haber yolladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 çocuğa hayvan dışkısı yediren utanmaza ödül gibi ceza

4 çocuğa dışkı yediren utanmaza ödül gibi ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.