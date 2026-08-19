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Bakan Bak'tan Akdeniz Oyunları'ndaki Milli Sporculara Başarı Dilekleri

Bakan Bak'tan Akdeniz Oyunları'ndaki Milli Sporculara Başarı Dilekleri
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 20. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek 334 milli sporcuya başarılar diledi. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 29 spor dalında mücadele edecek sporcuların bayrağı gururla temsil edeceğine inandığını belirterek, desteğinin her zaman onlarla olduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporculara başarı dileğinde bulundu.

Yirminci Akdeniz Oyunları, İtalya'nın Toronto kentinde 21 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporculara başarı diledi. Bakan Bak, paylaşımında "Toronto 2026 Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi 29 spor dalında temsil edecek; 137 kadın, 197 erkek olmak üzere toplam 334 milli sporcumuza yürekten başarılar diliyorum. Şanlı bayrağımızı gururla temsil edeceğinize gönülden inanıyoruz. Yolunuz açık olsun; kalbimiz ve desteğimiz her daim sizinle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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