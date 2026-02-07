Haberler

Bakan Bak İtalya'da milli sporcuları ziyaret etti

Bakan Bak İtalya'da milli sporcuları ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2026 Kış Olimpiyatları için İtalya'da bulunan Türk milli takımını ziyaret ederek sporculara başarı dileklerinde bulundu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nı izlemek üzere İtalya'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Takım kafilesini ziyaret etti. Bakan Bak, sporculara başarı dileklerini ileterek Türkiye'yi, Kış Olimpiyatlarında en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancını dile getirdi.

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın resmi açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek olan milli sporcularla bir araya geldi.

Bakan Bak, müsabaka hazırlıklarını sürdüren milli sporcuları antrenman öncesinde ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Bak'a, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, aynı zamanda Türkiye Milli Takım Kafilesinin Başkanlığını yapan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Etkinlikleri Daire Başkanı ve Kafile Başkan Yardımcısı Emre Şahin ile Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem eşlik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, konakladıkları yer ve hazırlık çalışmaları hakkında milli sporculardan, teknik heyetten ve yetkililerden bilgi aldı.

Sporculara başarı dileklerini ileten Bakan Bak, Türkiye'yi Kış Olimpiyatlarında en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancını dile getirdi.

Bakan Bak, "Burada sizin enerjinizi ve heyecanınızı görmek bizlere büyük moral veriyor. Çok emek veriyorsunuz, bunun farkındayız. Sizlerin azmi ve disiplini bizler için büyük bir gurur kaynağı. Sizler sadece bir müsabakaya değil, ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyorsunuz. Yarışlara çıktığınızda milyonların kalbinin sizinle attığını unutmayın. Ay-yıldızlı bayrağımızı Kış Olimpiyatları'nda en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcular da Bakan Bak'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceklerini söylediler.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 8 sporcuyla mücadele edecek milli takım kafilesinde; kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar, Denis Örs, kayaklı koşuda İrem Dursun, Abdullah Yılmaz, alp disiplininde Ada Hasırcı, Thomas Kaan Önol Lang, kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir yer alıyor.

