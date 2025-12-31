Haberler

Bakan Bak: 2025'te 7 bin 474 madalya kazanan milli sporcularımızla gurur duyuyoruz
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların 2025 yılında, 1 Ocak'tan itibaren katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 2 bin 518'i altın olmak üzere toplamda 7 bin 474 madalya kazandığını duyurdu.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların 2025 yılında, 1 Ocak'tan itibaren katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 2 bin 518'i altın olmak üzere toplamda 7 bin 474 madalya kazandığını duyurdu. Bakan Bak, milli sporcularla gurur duyduklarını belirterek, "Daha önce sporcumuzun dahi olmadığı branşlarda şampiyonluklar elde ediyoruz. İkinciliklere dahi üzülür hale geldik. Sporcularımızın 2026 yılında da başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin 2025 yılında kazandığı madalya sayılarını açıkladı. Bakan Bak, milli sporcuların 1 Ocak'tan itibaren 2025 yılı içinde katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 2 bin 518 altın, 2 bin 301 gümüş ve 2 bin 655 bronz olmak üzere toplamda 7 bin 474 madalya kazandığını bildirdi. Bakan Bak, milli sporcularla gurur duyduklarını vurgulayarak, "Katıldıkları uluslararası organizasyonlarda kazandıkları madalyalarla Türkiye'yi en güzel şekilde temsil eden milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Madalya kazanamasa da mücadelesini ortaya koyan her milli sporcumuzla gurur duyuyoruz. Elde edilen başarılarda emeği olan antrenörlerimize, federasyonlarımıza, sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Ulusal ve uluslararası başarılarıyla yüzümüzü ağartan, ülkemize tarifsiz mutluluklar yaşatan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum" açıklamasını yaptı.

'ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Türkiye'deki spor tesislerinin dünyanın en modern tesisleri arasında yer aldığını belirten Bakan Bak, "Türk sporu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir devrim yaşıyor. Farklı branşlarda tarihi başarılar kazanıyoruz. Daha önce sporcumuzun dahi olmadığı branşlarda şampiyonluklar elde ediyoruz. Öyle ki 2'nciliklere dahi üzülür hale geldik. Sporcularımızın başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğine inanıyorum. Kazanılacak başarılarla dünyada ülkemizin adını daha çok duyuracağız. Bakanlık olarak, spor alanında daha ileri gitmek, daha büyük başarı elde etmek ve sporcularımıza imkanlar sunabilmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
