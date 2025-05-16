Baja Troia Türkiye Yarışı Çanakkale'de Start Aldı

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın 2. ayağı Baja Troia Türkiye, Çanakkale'de start aldı.

İstanbul Off Road Kulübü (İSOFF) tarafından Çanakkale'de 16-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek yarış için Kordon Boyu'nda açılış seremonisi düzenlendi.

2017'den bu yana düzenlenen yarışın sembolik startı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından verildi.

Törene, Belediye Meclis Üyesi Egemen Ergun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Baja Şampiyonası (TBŞ) Komiserler Kurulu Başkanı Öcal Zilanlı, TBŞ Direktörü Oktay Pöhrenk, organizasyon yetkililerinden Tolga Aydın, TOSFED ve İSOFF temsilcileri, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.

Toplam 637 kilometrelik parkurda koşulacak organizasyona İtalya, Polonya ve Bulgaristan gibi ülkelerden 30'dan fazla ekip katılıyor.

Yarışmada; Karapınar, Kiralı, Denizgöründü, Akçeşme ve Terzioğlu etapları geçilecek.

Kazanan ekipler, 18 Mayıs Pazar günü Troya Atı'nın önünde düzenlenecek ödül töreniyle kupalarını alacak.