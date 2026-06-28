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Pilotlar zorlu parkurda tozu dumana kattı

Pilotlar zorlu parkurda tozu dumana kattı
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Bolu'da düzenlenen Mahzaroğlu Baja Bolu Şampiyonası'nın 3. ayağında 18 araç ve 36 pilot zorlu parkurlarda yarıştı. Orman ve yaylalardan geçen etapların ardından yarışma sona erdi.

BOLU'da Mahzaroğlu Baja Bolu Şampiyonası'nın 3'üncü ayağının son gününde pilotlar zorlu parkurda tozu dumana kattı. Yarışma son etabın geçilmesiyle sona erdi.

Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından düzenlenen 2026 Mahzaroğlu Baja Bolu Şampiyonası'nın 3'üncü ayağına 18 araç ve 36 pilot katıldı. Pilotlar yarışmanın Pazar günü etabında zorlu parkurlarda yarıştı. Pilotlar Çepni Yaylası – Topardıç arasında yer alan AVM etabını iki kez geçti. Orman ve yaylalardan geçen pilotlar etaplarda tozu dumana kattı. Yarış tutkunları da kendilerine ayrılan alanlarda pilotların geçişini izledi. Mahzaroğlu Baja Bolu Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı bugün yapılan yarışla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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