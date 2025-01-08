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Bahri Tanrıkulu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bahri Tanrıkulu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılı olaylarına dair fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Tanrıkulu, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek seçim yaptı ve farklı konulardaki fotoğraflara oy verdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Tanrıkulu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "doğal yaşam ve çevre", "günlük hayat", "haber", "spor" ile bu yıla özel eklenen "özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra Atina 2004 Olimpiyatları'nda da gümüş madalyası bulunan eski milli tekvandocu Tanrıkulu, spor kategorisinde Oğuz Yeter'in objektifine yansıyan "Gol sevinci" isimli kareyi beğendi.

Tanrıkulu, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'ya karşı attığı golün ardından bozkurt işareti yaptığı anı kaydeden fotoğraf hakkında "Bu olay sabahtan akşama kadar konuşulması gereken bir konu. Türklüğün sembolü olan bir sembolü yaptı diye 2 maç ceza verdiler. Çok farklı yerlere çekiliyor. Siyasi olarak güçlü ülkeler bu tür konularda karar alıcı merci oluyor yine. Haksızlıklara göz yumuyorlar." yorumunu yaptı.

Haber kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını tercih eden Tanrıkulu, "özgür Suriye" kategorisinde ise Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" isimli fotoğrafına oy verdi.

Tanrıkulu, doğal yaşam ve çevre kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Parçalı buzlu", günlük hayat kategorisinde de Hamit Yalçın'ın "Gece şehri" fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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