Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, aralarında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un da bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

29 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI: 24 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 14'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Enes Bartan'ın başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

KENDİ MAÇINA "RAKİP KAZANIR" BAHSİ

Başsavcılığın kamuoyuna duyurduğu açıklamada, soruşturmanın ulaştığı kritik bulgulardan biri olarak, bir futbolcunun kendi takımının maçına rakip takım lehine bahis oynadığı tespiti yer aldı.

MASAK, HTS VE DİJİTAL İNCELEMEYLE DELİLLER TOPLANDI

Başsavcılık açıklamasında, MASAK ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital eşyaların incelenmesi sonucu delillere ulaşıldığı belirtildi.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI DETAYI: 6 ŞÜPHELİYE BAHİS İDDİASI

Açıklamada, "müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan" 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor karşılaşmasına bahis oynadığı belirtilen 6 şüphelinin de soruşturma kapsamında yer aldığı ifade edildi.

ERDEN TİMUR DA SORUŞTURMADA

Başsavcılık açıklamasında, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur'un da banka hesaplarının incelenmesi neticesinde bazı kanunlara muhalefet şüphesiyle soruşturmaya dahil edildiği kaydedildi. Operasyon kapsamında Erden Timur'un da gözaltına alınan isimler arasında olduğu bildirildi.

"14 FUTBOLCU BAHİS OYNADI"

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir."

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;

MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 29 kişinin isimleri belli oldu.