Bahis skandalında gözler TFF'de! Bazı takımlar küme düşürülebilir

Bahis skandalında ikinci dalga operasyonun ardından gözaltına alınan isimler arasında Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'dan Metehan Baltacı, Trabzonspor'dan Salih Malkoçoğlu, hakem Zorbay Küçük ve eski Adana Demirspor başkanı Murat Sancak gibi futbol camiasının tanınan isimleri yer aldı. Soruşturmanın derinleşmesiyle gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği cezalara çevrildi.

Savcılığın açıklamasında, 27 futbolcunun "kendi takımlarının maçına bahis oynadığı" ibaresine yer verilmesi, olayın boyutunu daha da ağırlaştırdı. Bu tespit, TFF'nin mevcut disiplin talimatları gereği ağır yaptırımlar uygulayabileceği anlamına geliyor.

56. MADDE DEVREYE GİRİYOR: CEZALAR EN AĞIR SEVİYEYE ÇIKACAK

Daha önce benzer dosyalarda 57. madde kapsamında "bahis oynama" ihlali nedeniyle çeşitli süreli men cezaları verilmişti. Ancak bu kez savcılık raporunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" ifadesi, Disiplin Talimatı'nın en ağır hükümleri barındıran 56. maddesini devreye sokuyor.

Bu maddeye göre:

Kendi maçına bahis oynayan futbolculara "sürekli hak mahrumiyeti" (ömür boyu men) cezası verilir.

Eğer eylem kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmişse, ilgili kulübe bir alt lige düşürme cezası uygulanır.

Ağır ihlal durumunda kulüplere en az 12 puan silme cezası verilebilir.

Dolayısıyla Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı gibi isimler, savcılık bulgularının kesinleşmesi hâlinde futbol hayatlarını tamamen kaybetme riski ile karşı karşıya.

KÜME DÜŞME VE PUAN SİLME RİSKİ

Bahis skandalında yöneticileri adı geçen kulüpler için tablo daha da kritik. Dosyada yer alan isimler arasında, Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik bulunuyor. İhlalin yöneticiler tarafından gerçekleştiğinin kesinleşmesi durumunda, talimat gereği, kulüplerin bir alt lige düşürülmesi, ağır ihlallerde minimum 12 puan silme cezası gündeme gelecek. Bu kapsamda özellikle Adana Demirspor ve Antalyaspor, soruşturmanın en riskli iki kulübü olarak öne çıkıyor.

FUTBOL DÜNYASINDA TARİHİN EN AĞIR SÜREÇLERİNDEN BİRİ BAŞLIYOR

Soruşturmanın sonuçları geldiğinde, TFF Disiplin Kurulu'nun önümüzdeki haftalarda kararları peş peşe açıklaması bekleniyor.

Federasyon kaynaklarına göre; artık "aylık men cezaları" dönemi kapanıyor, yerine ömür boyu men, küme düşürme, puan silme gibi Türk futbol tarihinde nadir görülen ağır yaptırımlar geliyor. Soruşturmanın seyri ve TFF'nin uygulayacağı yaptırımlar, yakın tarihin en büyük futbol yolsuzluğu dosyasını şekillendirecek.