Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Türk futbolunu sarsan bahis skandalında yeni ve çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Ali Naci Küçük, üst klasman hakemlerinden birinin yönettiği maça bahis oynadığını ve "kırmızı kart çıkar" seçeneğine yaklaşık 400 bin TL yatırarak 5 milyon TL kazandığını" öne sürdü.

  • Bir hakem yönettiği alt lig maçında 'kırmızı kart çıkar' bahsi oynayarak yaklaşık 5 milyon TL kazanmıştır.
  • Türkiye Futbol Federasyonu 152 hakemi bahis oynamak gerekçesiyle soruşturma kapsamında disiplin kuruluna sevk etmiştir.
  • Soruşturma kapsamındaki 7 üst klasman hakem arasında FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük de bulunmaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, 152 hakem "bahis oynamak" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Bu isimler arasında 7 üst klasman hakem, yani Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yöneten isimler de yer alıyor. FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'ün de listede bulunması, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne sermişti.

"KENDİ YÖNETTİĞİ MAÇA BAHİS OYNAMIŞ" İDDİASI

Gazeteci Ali Naci Küçük, 343 Digital YouTube kanalında yaptığı açıklamada skandalın boyutlarını büyütecek bir iddia ortaya attı. Küçük, "Üst klasmandaki 7 hakemden biri, yöneteceği alt lig maçında 'kırmızı kart çıkar' diye bahis oynuyor. Yatırdığı paranın 10 katını kazanıyor. Yaklaşık 470-480 bin lira basıyor ve 5 milyon liraya yakın kazanç elde ediyor" dedi.

FUTBOLSEVERLER ŞOKTA

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bahis oynayan hakemlerle ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtmişti. Ancak iddiaların "hakemlerin kendi yönettikleri maçlarda bahis oynadığı" yönüne evrilmesi, futbol kamuoyunda şok etkisi yarattı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

TFF ve ilgili kurullar, MASAK raporları, bankacılık kayıtları ve bahis platformu hesap hareketleri üzerinden incelemelerini sürdürüyor. Eğer iddialar doğrulanırsa, söz konusu hakemlerin ömür boyu hakemlikten men edilmesi gündeme gelebilir.

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıozgurilhan89:

vay göt bize niye söylememiş

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu duyunca kumar masasında hemen racon kesmiş.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıGökbey:

Ülke ahlaki çöküntü yaşıyor. Asımın dindar neslinin düştüğü durumlar içler acısı. Dindar nesil yetiştireceğiz diye yola çıkılıp bütün ülkenın içine edildi. Ekonomi desen içer acısı, sanayi çöküyor, ahlak çöküyor, eğitim çöküyor, işssizlik rakamları zirvede....

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıender türk :

hiç şaşırmıyorum hergün yeni bir filim , acaba daha neler var ve çıkacak , milletin gözünü en yukarıdan başlayarak para hırsı bürüdüğü için insanlık ve ahlak diye bir şey kalmadı , bu milletin kendi seçimidir

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

üst klasmana çıktığın anda para kazanmama gibi bir durumun olamaz erman toroğlu diyordu ya bize çuvalla para teklif ediyorlardı biz almıyorduk diyor keraneci erman almıyormuş kolundaki saatler 5 milyon lira

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Çok uzun zamandır Türk futbolunda her şey birilerinin ellerinde çok kötüye gidiyor eğer bir Uefa bunun peşine takılıp gerçekleri ortaya çıkartır ise üç büyük denilen efsanenin bir tanesi kümelerin kümesine düşürülür ve zor kendine gelir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
