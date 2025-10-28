Bahis skandalı sonrası Türk futbolunu ne bekliyor? İşte atılacak adımlar

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "hakemlerin bahis oynadığı" yönündeki açıklamaları Türk futbolunu sarsarken, soruşturmanın detayları da netleşmeye başladı. 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğu, 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilirken, süreç tüm futbol camiasına yayılacak.

TFF'DE ŞOK TOPLANTI: GİZLİ İNCELEME KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis skandalına ilişkin ilk açıklamaların ardından, dar bir ekiple gizli bir toplantı yaptı.

Toplantıya Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra başkanvekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu katıldı. Görüşmede, dışarıya bilgi sızmaması adına gizlilik kararı alınarak kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldı.

Federasyon, Spor Toto Başkanlığı ve ilgili devlet kurumlarıyla irtibata geçerek hakemlerin bahis kayıtlarının incelenmesini talep etti. Beş yasal bahis şirketi üzerinden yapılan taramada 571 aktif hakemin hesabı araştırıldı; bunlardan 371'inin bahis hesabı, 152'sinin ise aktif bahis işlemi yaptığı belirlendi.

PFDK'YA SEVK VE SUÇ DUYURUSU GELİYOR

TFF kaynaklarına göre, bahis oynadığı belirlenen 152 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek. Bu isimlerin kimlikleri kamuoyuyla da paylaşılacak. Ayrıca, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç unsuru tespit edilen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

KARİYERLERİ OTOMATİK OLARAK SONA ERECEK

Hakemlerin sadece genel bahis oynayıp oynamadıkları değil, kendi yönettikleri maçlarda bahis yapıp yapmadıkları da yargı mercileri tarafından incelenecek. Federasyonun talimatlarına göre 45 gün ve üzeri hak mahrumiyeti alan hakemlerin kariyeri otomatik olarak sona erecek.

"TÜM FUTBOL AİLESİ İNCELENECEK"

TFF, sürecin yalnızca hakemlerle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Yapılan açıklamalara göre, inceleme kulüp başkanları, yöneticiler, futbolcular, teknik adamlar ve gözlemcileri de kapsayacak.

GENÇ HAKEMLER İÇİN YENİ DÖNEM

Bahis skandalı nedeniyle birçok hakemin görevden alınması beklenirken, TFF bu boşluğu alt liglerdeki genç hakemlerle doldurmayı planlıyor. Federasyon yönetimi, kulüplerden bu geçiş sürecinde destek istedi: "Genç hakemler hata yapabilir, bu süreçte bize destek olun."

GEÇMİŞTEKİ CEZALAR DA GÜNDEMDE

Soruşturma, daha önce Sincan Belediyesi Ankaraspor – Nazilli Belediyespor maçında yaşanan bahis eylemleriyle de ilişkilendiriliyor. O maçın ardından 23 futbolcu, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, teknik sorumlu Volkan Erten ve masör dahil birçok isme hak mahrumiyeti cezaları verilmişti.