Bahis Skandalı: Hakemlerin 371'inin Hesabı Var, 152'si Aktif Olarak Bahis Oynuyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Bu skandal sonrası, TFF Hukuk Müşavirliği bu hakemleri disiplin kuruluna sevk etti. Üçüncü Lig temsilcisi Karşıyaka, hakemlerin bahis oynamasını protesto etti.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığı açıklamasıyla gündemi sarsan skandalda TFF Hukuk Müşavirliği, 152 hakemi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Son yıllarda birçok kritik maçtaki aleyhine hakem kararlarına isyan eden 3'üncü Lig 4'üncü Grup'un köklü temsilcisi Karşıyaka, açıklanan listeyle bir kez daha ayağa kalktı.

Ligde henüz 26 Ekim Pazar akşamı Altay'la oynanan İzmir derbisinin son anlarında penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarına tepki gösteren Karşıyaka, o maçın pozisyonlar önünde olan yardımcı hakemlerinden Erdoğan Sertan Akman'ın da bahis oynaması nedeniyle PFDK'lık olmasına öfke kustu. PFDK açıklamasında, "Klasman Yardımcı Hakemi Erdoğan Sertan Akman'ın futbol müsabakalarına ilişkin 'bahis oynaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Karşıyaka'nın geçen sezon 19 Mayıs'ta Muşspor'la oynayıp 2-1 yenilerek elendiği Play-Off grup finali rövanş maçını yönetip tartışmalı kararlarıyla yeşil-kırmızılıları çileden çıkaran Hakem Mehmet Ali Özer de aynı gerekçeyle PFDK'ya sevk edilirken, sosyal medyada binlerce Karşıyakalı hakemlere tepki gösterdi. Karşıyakalılar, o maçlardaki aleyhlerine tartışmalı pozisyonların görüntülerini paylaşıp isyan etti. Hakemlerin kendi yönettikleri maçlara bahis oynayıp oynamadıklarının ise soruşturmanın ardından açığa çıkması bekleniyor.

