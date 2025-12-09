Haberler

Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi
Güncelleme:
Aralarında 2'si üst klasman hakemi olmak üzere toplam 22 hakem, bahis oynadıklarının tespit edilmesi üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Öte yandan TFF 27 futbolcunun daha bahis oynadıkları gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerini duyurdu. Hangi futbolcuların PFDK'ya sevk edildiği ve oynadıkları takımlar da açıklandı.

  • 22 hakem, futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadıkları tespit edilerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
  • Bahis oynadıkları tespit edilen 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi.

Türk futbolunda büyük yankı uyandıran bahis skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

22 HAKEM DAHA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Aralarında 2'si üst klasman hakemi olmak üzere toplam 22 hakem, bahis oynadıklarının tespit edilmesi üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Üst Klasman Hakemleri

  • Fevzi Erdem Albaş
  • Furkan Aksuoğlu
  • Üst Klasman Yard. Hakemleri
  • Deniz Caner Özaral
  • Mustafa Güçer

Klasman Hakemleri

  • Bedirhan Yiğitbaş
  • Cihan Ölmez
  • Furkan Arıoğul
  • Hakan Ergin
  • Halil İbrahim Balsatan
  • Kemal Dizdar
  • Tolga Akbaba
  • Tolga Tuna

Klasman Yard. Hakemleri

  • Ahmet Karaatay
  • Barış Sun
  • Berkay Salman
  • Faik Sancaktutan
  • Fatih Gemici
  • Mehmet Özgür İşbilen
  • Osman Oğurlu
  • Ömer Faruk Sağır
  • Yasin Mert Karahan
  • Yiğit Çam

27 FUTBOLCU DAHA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Öte yandan TFF 27 futbolcunun daha bahis oynadıkları gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerini duyurdu. Hangi futbolcuların PFDK'ya sevk edildiği ve oynadıkları takımlar da açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan soruşturması tamamlanan aşağıdaki 27 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazının cevabı beklenmekte olup, gelecek cevaplar doğrultusunda disiplin sevk süreci tamamlanacaktır.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 27 futbolcu yukarıda yer almaktadır."

Haber YorumlarıHasan Turk:

Milli piyangoda denetlesin oyunlar hileli

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

tüpcünün sitesinden ıoynarsanız serbest tüpcüye kazandırmak ama oranı ve kazanma şansı yüksek başka siteden oynayamazsın yasak ne güzel ye kürküm ye

Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Türk futbolu boyuna kadar boka batmış durumda

Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Konuyu buldunuz . Aklınız sıra milletin feveranını unutturacaksınız . Yemez ...

Haber Yorumlarıpusatalfa:

TFF de denetlensin bu işler içerde el olmayınca olmaz derler

