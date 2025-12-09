Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Türk futbolunda büyük yankı uyandıran bahis skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

22 HAKEM DAHA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Aralarında 2'si üst klasman hakemi olmak üzere toplam 22 hakem, bahis oynadıklarının tespit edilmesi üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Üst Klasman Hakemleri

Fevzi Erdem Albaş

Furkan Aksuoğlu

Üst Klasman Yard. Hakemleri

Deniz Caner Özaral

Mustafa Güçer

Klasman Hakemleri

Bedirhan Yiğitbaş

Cihan Ölmez

Furkan Arıoğul

Hakan Ergin

Halil İbrahim Balsatan

Kemal Dizdar

Tolga Akbaba

Tolga Tuna

Klasman Yard. Hakemleri

Ahmet Karaatay

Barış Sun

Berkay Salman

Faik Sancaktutan

Fatih Gemici

Mehmet Özgür İşbilen

Osman Oğurlu

Ömer Faruk Sağır

Yasin Mert Karahan

Yiğit Çam

27 FUTBOLCU DAHA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Öte yandan TFF 27 futbolcunun daha bahis oynadıkları gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerini duyurdu. Hangi futbolcuların PFDK'ya sevk edildiği ve oynadıkları takımlar da açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan soruşturması tamamlanan aşağıdaki 27 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazının cevabı beklenmekte olup, gelecek cevaplar doğrultusunda disiplin sevk süreci tamamlanacaktır.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 27 futbolcu yukarıda yer almaktadır."