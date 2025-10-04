Haberler

Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom'u Deplasmanda Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Türk Telekom'u 102-98 yenerek ligde ikinci galibiyetini aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Türk Telekom'u 102-98 mağlup etti.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 25-18 önde bitiren Türk Telekom, devre sonunda soyunma odasına 53-49 üstün girdi.

Üçüncü çeyreği de 75-71 önde geçen Ankara temsilcisi karşısında son periyotta etkili bir oyun ortaya koyan ve skor üstünlüğünü yakalayan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 102-98 kazandı.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini aldı. Türk Telekom ise ikinci kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
