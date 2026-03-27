Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Trabzonspor'u 81-71 mağlup etti. Bu sonuçla konuk ekip, ligdeki 18. galibiyetini elde ederken, Trabzonspor 8. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Hüseyin Çelik, Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Trabzonspor: Reed 14, Berk Demir 3, Yeboah 6, Taylor 18, Delgado 10, Girard 5, Tinkle 6, Hamm 3, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 6

Bahçeşehir Koleji: Homesley 22, Mitchell 4, Ponitka 4, İsmet Akpınar 12, Williams 4, Ford 7, Koprivica, Furkan Haltalı 6, Göktuğ Baş 2, Hale 20

1. Periyot: 22-21

Devre: 44-39

3. Periyot: 58-62

Beş faulle oyundan çıkanlar: 34.15 Delgado, 35.26 Ege Arar (Trabzonspor)

Kaynak: AA / Enes Sansar
