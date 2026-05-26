Haberler

Trabzonspor: 91-65

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Trabzonspor'u 91-65 yenerek seride 1-0 öne geçti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hale 22, Williams 12, İsmet Akpınar 11, Flynn 9, Homesley 8, Mitchell 8, Cavanaugh 7, Furkan Haltalı 7, Ponitka 5, Göktuğ Baş 2, Ahmet Arda Aydın

TRABZONSPOR: Hamm 16, Reed 15, Tinkle 8, Taylor 7, Girard 7, Yeboah 5, Berk Demir 3, Alican Güney 2, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz

1'İNCİ PERİYOT: 26-19

DEVRE: 47-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-43

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Trabzonspor'u 91-65 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmaya etkili başlayan İstanbul ekibi, ilk periyodu 26-19 üstün tamamladı. Devreye 47-34 önde giren Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyrek sonunda farkı 24 sayıya çıkararak skoru 67-43 yaptı. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, parkeden 91-65 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı

Bahçeli tarafını belli ediyor gibi! Telefonla arayıp bayramını kutladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu

Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu çifti daha fazla kaçamadı! Madrid'de görüntülendiler

Daha fazla kaçamadılar!
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı
Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

Zamanlama manidar! Bakan devreye girdi, görevden alma geldi
Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki

Gürsel Tekin'den zehir zemberek sözler: Bir grup başkanının görevi...
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor