Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalindeki rakibi belli oldu
Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalindeki rakibi Almanya ekibi NINERS Chemnitz oldu.
Yarı final ikinci maçında İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i ağırlayan NINERS Chemnitz, sahadan 9 sayı farkla 82-73 mağlup ayrıldı.
Almanya temsilcisi, deplasmanda 25 sayı farkla 98-73 kazandığı ilk karşılaşmanın avantajıyla adını finale yazdırdı.
Bahçeşehir Koleji ile NINERS Chemnitz'in karşılaşacağı finalde ilk maç, 17 Nisan'da Chemnitz'de, ikinci müsabaka ise 24 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.