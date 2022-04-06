Bahçeşehir Koleji'nde final mutluluğu

-Hüseyin Yücel: Galibiyetimiz Türkiye'ye armağan olsun

-Genel menajer Alpaslan Aydın: çok emek verdik

-Erhan Ernak: Sezon başında kupayı Türkiye'ye getirme parolasıyla yola çıktık

-Kartal Özmızrak: Kupayı ülkemize getireceğiz

UĞUR DEMİRKIRDI - SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,- Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Leiden Basketball'ı 90 - 82 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Alpaslan Aydın, Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak ve attığı 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olan Kartal Özmızrak, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

YÜCEL: GALİBİYETİMİZ TÜRKİYE'YE ARMAĞAN OLSUN

Kupayı Türkiye'ye getirmek istediklerini söyleyen Özmızrak, "Avrupa kupasında en yüksek sayım. Sezonun bu zamanında bireysel performansların çok önemi yok. Sonuç olarak yarı final maçı oynadık. Bugün ben sayı atarım başka bir gün başka arkadaşım atar. Önemli olan finale çıkmaktı. Sezon başında final amacıyla kurulmuş bir takım. Hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemek bizi mutlu ediyor. İnşallah kupayı da ülkemize getireceğiz" ifadelerini kullandı.