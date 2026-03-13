Merkezefendi Belediyesi Basket - Bahçeşehir Koleji: 65- 79

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-65 mağlup etti. İlk yarısı 38-38 eşitlikle sona eren maçta Bahçeşehir Koleji, üçüncü periyotta üstünlüğü ele aldı ve maçı kazandı.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Zoriks 10, Bleijenbergh 11, Miles 8, Roko Badzim 6, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan, Griffin 13, Cazalon 5, Omic 4

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Homesley 14, Mitchell 4, Flynn 9, İsmet Akpınar 16, Williams 4, Ford 10, Furkan Haltalı 7, Ponitka 2, Göktuğ Baş 2, Hale 11

1'İNCİ PERİYOT: 21-15

İLK YARI: 38-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-60

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ne 79-65 yenildi. Maçın ilk periyoduna Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Koleji karşısında 21-15 önde girdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 38-38 eşitlikle bitti. Maçın üçüncü periyodunu ise Bahçeşehir Koleji, ev sahibi rakibi karşısında 46-60 önde götürdü. Karşılaşmayı Bahçeşehir Koleji, rakibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-65 yenerek kazandı. Bu sonuçla Denizli ekibi üst üste dördüncü yenilgisini alıp 8 galibiyette kalırken son 4 maçını kazanan Bahçeşehir Koleji 16 galibiyete ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
