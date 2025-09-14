Haberler

Bahçeşehir Koleji, Lokomotiv Kuban'ı 91-81 Yenerek Turnuvayı Kazandı

Güncelleme:
Antalya'daki 'Gloria Pre-Season Games 2025' turnuvasında Bahçeşehir Koleji, Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını 91-81 mağlup etti. Maçta üstünlük, çeyrekler arası değişti, ancak Bahçeşehir son çeyrekte rakibine üstünlük sağlayarak galip geldi.

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasının son mücadelesinde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı 91-81 yendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Rusya ekibi 21-18 önde tamamladı. Lokomotiv Kuban, devre arasına da 44-43 üstün girdi.

Üçüncü periyodu 67-64 önde geçen Bahçeşehir Koleji, maçı da 91-81 kazandı.

Smart Casual Event organizatörlüğünde 31 Ağustos'ta başlayan turnuvaya, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN, Esenler Erokspor, Galatasaray MCT Technic, Mersin Spor, TOFAŞ, Trabzonspor, Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Rusya'dan Lokomotiv Kuban ve Zenit takımları katıldı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
