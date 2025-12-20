Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka'yı deplasmanda 74-71'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma, her iki periyotta eşitlik içinde geçerken, Bahçeşehir Koleji son periyotta üstünlüğü sağladı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Şahin, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu

Karşıyaka : Sokolowski 13, Samet Geyik 2, Manning 17, Alston 9, Moody 8, Young 14, Serkan Menteşe, Gordic 3, Bishop 1, Egemen Güven, Ege Özçelik, Mert Celep 4

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 9, Flynn 6, İsmail Akpınar 6, Cavanaugh 12, Williams 21, Homesly 8, Koprivica 7, Kenan Sipahi 2, Göktuğ Baş, Hale 3

1. Periyot: 21-21

Devre: 40-40

3. Periyot: 56-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Karşıyaka'yı 74-71 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor



