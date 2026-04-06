Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Glint Manisa Basket'i 112-105'lik skorla yenerek 19. galibiyetini elde etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Uğur Akyıldız

Bahçeşehir Koleji: Flynn 11, Homesley 16, Mitchell 13, Cavanaugh 20, Furkan Haltalı 7, Ford 8, Maxim Mutaf, Williams 11, Göktuğ Baş 6, Hale 20

Glint Manisa Basket: Smith 18, Stevenson 15, Altan Çamoğlu, Pereira 18, Johnson 5, Yiğit Onan 26, Starks 15, Buğra Çal, Martin 8

1. Periyot: 30-25

Devre: 56-56

3. Periyot: 88-81

Beş faulle çıkan: 38.00 Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji)

Bu sonuçla ev sahibi takım 19. galibiyetini aldı. Manisa temsilcisi ise 17. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

Trump, İran'a direkt tarih verip tehdit etti: Süreleri doluyor
Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
Emlakçıya 'Merhaba' yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu: Siz nasıl esnafsınız?

Emlakçıya "Merhaba" yazan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
ABD Savaş Bakanı'ndan İran’a açık mesaj: Trump şaka yapmaz

Savaşı en çok isteyen isim, İran'ı açık açık tehdit etti
Kocaeli'de sessiz gece

Herkesin gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip

Kadın hakemi adeta biçti! Sonrasında yaşananlar daha da garip
Bir oturuşta 15 tane İzmir bomba yedi, bana mısın demedi

15 taneyi tek oturuşta bitirdi: İzleyenlerin şekeri yükseldi!

Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

O isimleri tek tek tespit ettirdi: Başları büyük belada