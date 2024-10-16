Bahçeşehir Koleji EuroCup'ta Dolomiti Energia Trento'yu Farkla Geçti
Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu'ndaki 4'üncü haftasında İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibini 110-70 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehdi Difallah, Ioannis Foufis, Gentian Cici
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 9, Şehmus Hazer 7, Massingburg 20, Furkan Haltalı 7, Ömercan İlyasoğlu 2, Simonovic 10, Ponitka 9, Odiase 24, Cavanaugh 10, Bouteille 12, Göktuğ Baş, Mutaf
DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Ellis 4, Cale 9, Ford 16, Niang 9, Forray 4, Mawugbe 2, Lamb 13, Bayehe 13, Hassan, Pecchia
1'İNCİ PERİYOT: 26-25
DEVRE: 63-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 83-55
Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu 4'üncü haftasında konuk ettiği İtalya temsilcisi Dolomiti Energia Trento'yu 110-70 mağlup etti.