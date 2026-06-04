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Bahçeşehir Koleji: 79-101

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 101-79 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin üçüncü maçı 6 Haziran'da Bahçeşehir Koleji ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Beşiktaş Gain

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Nazlı Çişil Güngör

BEŞİKTAŞ GAİN: Lemar 14, Thomas 11, Brown 10, Yiğit Arslan 8, Mathews 8, Dotson 8, Zizic 6, Berk Uğurlu 6, Morgan 4, Sertaç Şanlı 4

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Flynn 20, İsmet Akpınar 17, Hale 15, Ponitka 13, Cavanaugh 13, Williams 6, Göktuğ Baş 6, Furkan Haltalı 4, Ford 3, Mitchell 2, Can Maxim Mutaf 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-22

DEVRE: 48-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-74

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş GAİN'i 101-79 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü maçı 6 Haziran'da Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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