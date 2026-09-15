Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nda medya günü etkinliği yapıldı

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu öncesi medya günü düzenledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan etkinliğe Bahçeşehir Koleji Kulübü Başkanı Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Aleksandar Djordjevic ve oyuncular katıldı.

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Kulübü Başkanı Begüm Yücel, yeni sezon öncesi iyi bir kadro kurduklarını vurgulayarak, "Verdiğimiz sözü tuttuğumuzu düşünüyorum. Gerçekten Basketbol Avrupa Ligi seviyesinde bir kadro kurduk. Takımımız, çok rahat Avrupa Ligi'nde mücadele edebilir. Şu anda 10. senemizdeyiz. Bu sene artık BKT Avrupa Kupası'nı kazanıp, Avrupa Ligi'ne geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Begüm Yücel, birçok önemli ismin kadroya dahil olduğunu aktararak, "Hocamız Aleksandar Djordjevic, bizim en büyük transferimiz. Onunla beraber biz bu kadroyu kurduk. Daha önceki sezonlarda da güçlü kadrolar kuruyorduk fakat sanırım koça çok fazla yatırım yapmamıştık. Bu sene bunu değiştirdik. İlk başta koçumuzu transfer ettik, koçumuzla beraber kadroyu oluşturduk. Umarım hedeflerimize ulaşırız." diye konuştu.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile geçmiş yıllarda çekişmeli maçlar oynadıklarını aktaran Yücel, "Beşiktaş, bu sene Avrupa Ligi'nde oynayacak. Kendileriyle ancak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceğiz. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Djordjevic: "Ligde ve Avrupa Kupası'nda yarışmacı bir takım olmak istiyoruz"

Başantrenör Aleksandar Djordjevic ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ve Avrupa Kupası'nda yarışmacı bir takım olmak istediklerini söyledi.

Djordjevic, çok ciddi hedefleri olan bir kulüpte olduğunu aktararak, "Oyuncular da buraya çok ciddi bir istekle ve arzuyla geldiler. Sezona iyi başlamak tabii ki bizim için çok önemli. Ligde ve Avrupa Kupası'nda yarışmacı bir takım olmak istiyoruz. Bunun için gereken her şeyi vermeye hazırız. Tabii ki bu büyük bir fiziksel ve zihinsel efor gerektiriyor. Biz de bunun için sezon boyunca elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sırp başantrenör, Avrupa Kupası'nı kazanmak için yeni bir kadro kurduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Hangi takımda çalışırsam çalışayım, kupalar kazanmak ve şampiyonluklar yaşamak isterim. Oyuncularımı da bu hedefe odaklamaya çalışıyorum. Her kulüp tabii ki sezona başlarken benzer şekilde düşünür ama biz artık finaller oynayıp şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. Tabii ki bu çok uzun bir yolculuk. Her zaman bu işin sonundaki o altın madalyaya odaklanmamalıyız. Aynı zamanda bizim amacımız her zaman bir sonraki maçı düşünmek olmalı ve bu şekilde sonuna kadar gidebiliriz."

Kenan Sipahi : "Çok yoğun bir kamp dönemi geçirdik"

Takımın milli basketbolcusu Kenan Sipahi ise sakatlıksız bir sezon dilediğini belirterek, "Bütün takıma başarılı bir sezon diliyorum. Çok yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Kısa rotasyonundaki 5 oyuncu milli takımdaydı. Antalya'da turnuva oynadık. Takım birbirine alışmaya çalışıyor. Yeni bir koçla beraber takıma yeni oyuncular dahil oldu. Hepsi kariyerli, basketbolu bilen ve uzun senelerdir Avrupa'da oynayan oyuncular. Basketbol Avrupa Ligi'nde en üst seviyede oynayan oyuncular artık burada. Umuyorum bu sene istediğimiz başarıyı güzel bir basketbolla taçlandırırız." yorumunu yaptı.

İyi bir kadro kurduklarına değinen Kenan Sipahi, "Avrupa Kupası'nda kupayı kaldırmak istiyoruz. Bunu da yapabilecek bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Avrupa Kupası, bu sene bence geçen yıldan daha zor. Hatta son 3-4 senenin en zor Avrupa Kupası olarak gösteriliyor. Format da biraz daha değişti. İnşallah sakatlıksız, güzel bir basketbolla sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bu sene Malachi Flynn, yerli olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynayacak. Orada da sonuna kadar gitmek istiyoruz. Orada da final oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cavanaugh: "Yeni transferlerle iyi bir takım ortaya çıktı"

Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Tyler Cavanaugh, hazırlık maçlarında iyi bir performans sergilediklerini kaydederek, "Takım olarak yine bir araya geldik. Hazırlık maçlarında iyi takımlara karşı oynadık ama normal sezon başlayana kadar da her şeyi bilemiyorsunuz. Yeni transferlerle iyi bir takım ortaya çıktı. Marcquise Reed, Isiaha Mike ve Aleksa Avramovic gibi oyuncular takıma katıldı. Bizim için hedef en başından beri belli zaten. Bu amaç uğrunda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA