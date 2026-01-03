Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor'u 100-60 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve Bahçeşehir Koleji etkili bir performans sergiledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Duhan Köyiçi, Uğur Akyıldız

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 9, Flynn 22, İsmet Akpınar 2, Cavanaugh 5, Wiliams 10, Ford 12, Homesly 9, Mustafa Yiğit Açar 2, Furkan Haltalı 6, Göktuğ Baş 6, Hale 17

Aliağa Petkimspor: Whittaker 11, Efianayi 13, Utomi, Troy Şav, Floyd 6, Kerem Soyuçaylı, Franke 11, Blumbergs 12, Mustafa Kurtuldum, Yunus Emre Sonsırma, Sajus 7, Hüseyin Seviğ

1. Periyot: 22-12

Devre: 40-33

3. Periyot: 67-48

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 40 sayı farkla 100-60 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Haberler.com
500

