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Bahçeşehir Koleji, ABD'li basketbolcu Marcquise Reed'i transfer etti

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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, son olarak Trabzonspor'da forma giyen ve iki kez Basketbol Süper Ligi MVP'si seçilen ABD'li oyun kurucu Marcquise Reed ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Marcquise Reed'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 31 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye'de TOFAŞ ve Büyükçekmece Basketbol'da da oynayan Reed, son 2 sezonda Basketbol Süper Ligi'nin En Değerli Oyuncusu ünvanına layık görüldü.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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