Bahçeşehir Koleji, ABD'li basketbolcu Marcquise Reed'i transfer etti
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, son olarak Trabzonspor'da forma giyen ve iki kez Basketbol Süper Ligi MVP'si seçilen ABD'li oyun kurucu Marcquise Reed ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Marcquise Reed'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 31 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Türkiye'de TOFAŞ ve Büyükçekmece Basketbol'da da oynayan Reed, son 2 sezonda Basketbol Süper Ligi'nin En Değerli Oyuncusu ünvanına layık görüldü.
Kaynak: AA / Emre Doğan