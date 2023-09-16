Bahçelievler'de 18. Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri Başladı

Bahçelievler'de düzenlenen 18. Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri, 400'ün üzerindeki pehlivanın katılımıyla başladı. Katılan Kırkpınar Başpehlivanları da kispet giyerek yarışıyor.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri heyecanı başladı. "Pehlivanlar Bahçelievler'de kol bağlıyor" sloganıyla düzenlenen müsabakalar, Bahçelievler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Kampüsü'ndeki güreş çayırında başladı.

Kırkpınar Güreşleri'nde birincilik elde ederek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban ile Türkiye'nin en genç başpehlivanı Yıldıray Pala da 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'ne katılarak kispet giydi. Başpehlivanlarla müsabaka alanına gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, katılımcıları ve seyircileri selamladı. Daha sonra kuraların çekildiği güreş çayırında Türkiye'nin birçok ilinden gelen başpehlivan yarışmaya başladı. Güreşler akşam saatlerine kadar devam edecek.

Kura önce basın mensuplarına bir açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Buradaki amacımız geleneksel sporlarımızı ve bu geleneksel sporlarımızdan en önemlisi olan güreşimizi gençlerimize hatırlatmak, unutturmamak, ona çalışıyoruz. Güreş zaten bizim ata sporumuz. Ama yağlı güreş daha farklı. Burada yağlı güreşteki arkadaşlarımız gelen 9 tane şampiyonumuz var, başpehlivanımız var. 300'e yakın güreşçimiz var. Onlar da yetişecekler, büyüyecekler. Burada bakış açımız şu, gençlerimize, çocuklarımıza, çocuklarımıza örnek olsunlar. Spor yapmayı, spor bilincini. Fakat burada sadece fiziki gelişmek, kas gelişmesi değil. Bunun yanında ruh gelişmesi de önemli Çünkü burası er meydanı, er meydanında zeka var, elinde güç var, kondisyon var, birbirine saygı var. Onu öğrensinler istiyoruz. Bugün de burada Bahçelievler, Kocasinan, yağlı güreşlerinde inşallah hep beraber yaşatacağız. Biz de Kırkpınar yolunda ilerlemeye çalışıyoruz, buradaki bakış açımız birinci Kırkpınar ikinci Kırkpınar üçüncü Kırkpınar değil. Bu güreşi, yağlı güreşi, geleneksel güreşi unutturmayalım. Çocuklarımıza, gençlerimize, insanlarımıza ve bu terbiyeyi vermek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL