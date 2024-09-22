Bahçelievler Belediyespor, Aydın'ı 3-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup son maçında Bahçelievler Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Johnson, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Leyva, Berka Buse Özden, Cansu Aydınoğulları (İrem Nur Özsoy, Fatma Şekerci, Merve Nur Öztürk, Defne Başyolcu, Stojiljkovic)
Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czrnianska, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz, Shemanova (Merve İzbilir, Baird)
Setler: 18-25, 21-25, 21-25
Süre: 84 dakika (26, 28, 30)
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup son maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenen Bahçelievler Belediyespor, adını çeyrek finale yazdırdı.