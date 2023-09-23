Bahçelievler Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Spor Etkinlikleri Düzenledi

Bahçelievler Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) kapsamında Bahçelievler Kuleli Parkı'nda Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın da katıldığı bisiklet sürüşü ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) kapsamında birbirinden hareketli etkinliklerin yer aldığı bir programla komşularını buluşturdu. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa çapında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması 'Şehrini Keşfet', sloganıysa 'Gelecek enerjini koru' olarak belirlendi.

Bahçelievler'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Bahçelievler Kuleli Parkı'nda bisiklet sürüşü ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın da eşlik ettiği programa katılanlar hem eğlendi hem de hareketli bir gün geçirdi.

"SPOR YAŞAM BOYU SÜRMELİ"

Başkan Dr. Hakan Bahadır'ın da pedal çevirdiği bisiklet turuna vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Hazırlanan etkinlik alanında basketbol maçları yapıldı, masa tenisi oynandı, turnuvalar düzenlendi. Çocuklar, gençler alanda kurulan oyun parkurunda ter döktü. Katılımcılar ayrıca belediye tarafından geliştirilen atıkların gübreye dönüştürülmesini sağlayan kompos bisikleti ile de pedal çevirdi.

Etkinlikte konuşan Başkan Dr. Hakan Bahadır "Her yıl 16-22 Eylül arası tüm Avrupa çapında Avrupa Hareketlilik Haftası olarak kabul ediliyor. Biz de her yıl bu programa katılmaya başladık. Hareket etmek, spor yapmak sağlıklı bir yaşam sürmek için çok önemli. Çocuklukta veya gençlikte amatör ve profesyonel spor yapılabilir ama bu yaşam boyu devam etmeli. Bir belediye başkanı olarak değil bir doktor olarak sporun yaşam boyu devam etmesini istiyorum. Çocuklarımız, genç arkadaşlarımız büyürken bakış açımız şu olmalı; Çocuklarımız yetişirken bir eğitimini alsın, iki spor yapsın, üç sanatla uğraşsın, dört bir iyilik fikriyle uğraşsın" dedi.