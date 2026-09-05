Bahattin Sofuoğlu Fransa'da Kazada

? Motosiklet sürücüsü Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağının antrenmanlarında yaptığı kaza nedeniyle hafta sonundaki yarışlara katılamayacak.

Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin, başkent Paris yakınlarındaki 4,4 kilometrelik Magny-Cours Pisti'ndeki yarışlar öncesi yapılan antrenmanlarda kaza geçirdi.

Superbike'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık merkezinde beyin sarsıntısı teşhisi koyulan 23 yaşındaki sürücünün, tetkikler için hastaneye sevk edildiği ve bu hafta sonundaki yarışlarda yer almayacağı belirtildi.

Kaynak: AA